إعلام روسي: بوتين يصل إلى فيتنام في زيارة دولة تهدف إلى تعميق العلاقات بين موسكو وهانوي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فيتنام في زيارة دولة تهدف إلى تعميق العلاقات بين موسكو وهانوي، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن هذه الزيارة الخامسة التي يقوم بها بوتين بصفته رئيسا لفيتنام، وتأتي بعد رحلة قام بها إلى كوريا الشمالية حيث أبرم اتفاق دفاع مشتركا مع بيونغ يانغ الأربعاء.
وكانت قد ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن بوتين "أعرب عن عزمه تعزيز العلاقات الثنائية مع بيونغ يانغ وترقية التعاون بين البلدين إلى مستوى أعلى من خلال الجهود المشتركة".
وقال بوتين إن "روسيا ستدعم كوريا الشمالية دائما في دفاعها عن سيادتها".
يشار إلى أن بوتين سبق أن زار كوريا الشمالية في عام 2000، بعد أشهر من تنصيبه رئيسا لروسيا.
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