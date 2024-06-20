قيادي في "أنصار الله" نعلم بخطة أميركية لتخفيف حصارنا من خلال نقل بضائع من موانئ مجاورة لموانئ العدو

أشار قيادي في حركة "أنصار الله" اليمنية، في حديث لقناة "الجزيرة"، الى أن "العملية ضد سفينة مملوكة لإحدى الشركات اليونانية الأكثر اختراقا للحصار على العدو، والشركة المالكة تخرق الحظر بتسيير ناقلات الشحن عبر البحر المتوسط نحو موانئ العدو".

وذكر القيادي، أنه "تم استهداف السفينة بعملية مركبة على 5 مراحل وذلك بزورق مفخخ وصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة"، مشدداً على أننا "سنواصل استهداف سفن مملوكة للشركات التي لها سفن أخرى تذهب عبر المتوسط لموانئ العدو".

وأوضح أن "العملية في إطار عمليات إسناد للمقاومة في غزة وهي إهداء للمجاهدين في عيد الأضحى، وعملياتنا لن تتوقف ضد السفن التي تكسر الحصار حتى يتوقف العدوان على شعبنا بغزة".

وكشف أننا "نعلم بخطة أميركية لتخفيف حصارنا من خلال نقل بضائع من موانئ مجاورة لموانئ العدو".