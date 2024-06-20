أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الخلاف بين نتانياهو وإدارة بايدن يعرقل جهود التهدئة وتجنب الحرب مع حزب الله

نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة تأكيدها أن "اجتماع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والمبعوث الاميركي آموس هوكشتاين أمس الثلاثاء كان سيئا".

وكشفت المصادر ان "هوكشتاين لفت الى إن الاتهامات بشأن حجب الأسلحة كاذبة".

كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن "الخلاف الجديد بين نتانياهو وإدارة الرئيس جو بايدن يعرقل جهود التهدئة وتجنب الحرب مع حزب الله، وتصرف نتنياهو يخلق فجوة بين الحليفين تؤدي لتآكل الردع الإسرائيلي في نظر حزب الله".

واكد المسؤولون ان "فريق بايدن كان غاضبا ومصدوما من نتانياهو ومسؤولون قالوا إنه غير متزن".