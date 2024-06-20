نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة تأكيدها أن "اجتماع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والمبعوث الاميركي آموس هوكشتاين أمس الثلاثاء كان سيئا".
وكشفت المصادر ان "هوكشتاين لفت الى إن الاتهامات بشأن حجب الأسلحة كاذبة".
كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن "الخلاف الجديد بين نتانياهو وإدارة الرئيس جو بايدن يعرقل جهود التهدئة وتجنب الحرب مع حزب الله، وتصرف نتنياهو يخلق فجوة بين الحليفين تؤدي لتآكل الردع الإسرائيلي في نظر حزب الله".
واكد المسؤولون ان "فريق بايدن كان غاضبا ومصدوما من نتانياهو ومسؤولون قالوا إنه غير متزن".
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الخلاف بين نتانياهو وإدارة بايدن يعرقل جهود التهدئة وتجنب الحرب مع حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.