القوات المسلحة اليمنية نشرت مشاهد استهداف سفينة TUTOR بزورقين مسيرين في البحر الأحمر

نشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد استهداف سفينة TUTOR بزورقين مسيرين في البحر الأحمر. وفي وقت سابق، حذرت القوات المسلحة اليمنية "كافةَ الشركاتِ من مغبةِ التعاملِ معَ العدوِّ الإسرائيليِّ ومنْ وصولِ سُفُنِها إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةَ، مالمْ فإنها سوفَ تتعرضُ للاستهدافِ في منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحة"، مؤكدة انها "ماضية في توسيع العمليات وتطوير القدرات العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودفاعا عن اليمن العزيز ولن تتوقف عمليات الإسناد إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

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