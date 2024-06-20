شرطة كفررمان داهمت منازل سوريين لدخولهم لبنان بطرق غير شرعية

داهمت شرطة بلدية كفررمان بمؤازرة عناصر من أمن الدولة مبنين يقطن داخلهما عائلات سورية وقامت بترحيل كل السورين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان وأنذرت العائلات التي تحمل اقامات بتسوية أوراقها لدى البلدية.

وتأتي خطوة البلدية على خلفية الاشكال الكبير الذي وقع بين سوريين ولبنانيين يوم أمس الثلاثاء، من جراء اطلاق المفرقعات النارية وأعطتهم مهلة حتى التاسعة من صباح الغد الخميس لتسوية أوضاعهم.