تشاد.. عشرات القتلى والجرحى بانفجارات في مستودع للذخيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - نجامينا (وكالات)

قال وزير الصحة التشادي، عبد المجيد عبد الرحيم، إن 9 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم، وأُصيب أكثر من 46 في انفجارات ناجمة عن حريق في مستودع للذخيرة تابع للجيش بالعاصمة نجامينا.

وأفاد عبد الرحيم الصحفيين، أمس، بأن عدد الضحايا قد يرتفع، لأن إصابات الكثيرين خطيرة.

وأضاءت الانفجارات السماء ليلاً فوق القاعدة العسكرية التي تقع قرب المطار الدولي الرئيسي في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، وتطايرت قذائف وشظايا باتجاه منازل مجاورة يكافح قاطنوها المذعورون حالياً لإيجاد ملاذات آمنة.

وزار الرئيس محمد إدريس ديبي موقع الحادث، صباح أمس، حيث شوهد حطام سيارات ومعادن ملتوية متناثرة حول فجوة كبيرة في الأرض أحدثتها الانفجارات.

وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله، إن أسباب الحريق ليست جنائية، مؤكداً إجراء تحقيق.

وقال كلام الله، وهو وزير الخارجية أيضاً، إن «القتلى والأضرار أقل مما توقعنا، كنا نتوقع عشرات الوفيات»، مضيفاً «ليس هناك العديد من الضحايا المدنيين».

وأكد وزير التخطيط الإقليمي محمد أسيليك هالاتا للصحافيين في مكان الحادثة، احتواء الحريق، وأن الوضع تحت السيطرة.