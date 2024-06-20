"التعليم العالي": لدينا منظومة ضخمة تضم 3.5 مليون طالب وأكثر من 300 مؤسسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي، للحوكمة الذكية، أهمية سد فجوة المهارات خاصة في مجال الأمن السيبراني التي تعتبر مشكلة كبيرة وتتعلق بالعقليات والقناعات الخاصة بالطلاب أولاً ومدى استهدافهم الشخصي من التعليم الجامعي بحيث لا يُصبح مجرد اجتياز اختبار نهاية العام والحصول على شهادة التخرج فقط، بل يجب أن يبحث الطالب دائمًا عن التعلم والمعرفة الحقيقية؛ للاستفادة من تواجده داخل منظومة التعليم.

وأضاف مساعد الوزير للحوكمة الذكية، خلال تصريحات صحفية، أن التعليم ليس مجرد نظام صغير بل منظومة ضخمة تضم 3.5 ملايين طالب وأكثر من 300 مؤسسة تعليمية، وبالتالي يجب التركيز على ضمان استدامة هذا النظام من خلال تطويره وتحديثه بشكل مستمر.

وتابع: إننا نعيش في عالم يتغير بوتيرة متسارعة، يحتاج الطالب فيه إلى مهارات أساسية للبدء في العمل، ثم مهارات إضافية لضمان استمراريته والنمو في مجاله، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الوعي المعرفي والثقافة العامة لدى الطلاب في مختلف المجالات.