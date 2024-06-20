بالصور.. تشييع جثمان أم وبناتها الثلاث ضحايا حادث سقوط سيارتهم فى ترعة الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- مروة شاهين:

شيع أهالي قرية مشتول السوق بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، مساء الأربعاء، جثامين ربة منزل و3 من بناتها ضحايا سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها داخل ترعة الغزالي أمام قرية منشية القاضي، وسط حالة من الحزن.

كانت مستشفى فاقوس العام استقبلت جثامين الضحايا و 2 آخرين مصابين جراء الحادث الأليم، وصرحت نيابة فاقوس بدفن المتوفين بعد تقرير الطب الشرعي الذي أثبت عدم وجود شبه جنائية وأن الوفاة نتيجة تعرضهم للغرق.

وخرج الجثامين الأربعة من المستشفى متجهين لمقابر الأسرة بقرية مشتول السوق لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

قال حامد الششتاوي، أحد أهالي القرية، إن الأم تدعى ناهد علي الهادي موسي تتمتع بسمعة طيبة ولديها 4 بنات، تتراوح أعمارهن بين 4 سنوات و11 سنة، وخرجن عصر اليوم بصحبة شقيقها ويدعى الهادي علي الهادي، متجهين لمركز فاقوس، وتفاجئ أهالي القرية بالحادث وخبر وفاتها و3 من بناتها ما أصابهم بصدمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي، وانتقلت قوة من مباحث المركز وفريق من الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بسيارتين إسعاف، ونقل الجثث إلى مشرحة مستشفى فاقوس العام ونقل المصابين للعناية المركزة، وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.