الطقس الخميس غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا خاصة في المناطق الداخلية

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن "لبنان يقع تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها خاصة في المناطق الداخلية بحدود ٩ درجات".

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا خاصة في المناطق الداخلية، بينما تنخفض على الجبال، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد معها الشعور بالحر، ويتشكّل الضباب الكثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة حيث تسوء معه الرؤية.

الجمعة: غائم جزئيًا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر ويتشكّل الضباب على المرتفعات، بينما تنخفض درجات الحرارة على الجبال وفي المناطق الداخلية، تنشط الرياح أحيانًا خاصة شمال البلاد.

السبت: قليل الغيوم مع ضباب محلّي على المرتفعات، وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تبقى مرتفعة نسبيًا، فيما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة شمال وجنوب البلاد.