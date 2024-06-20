القناة 12 الإسرائيلية: تصريحات المتحدث باسم الجيش بشأن عدم إمكانية القضاء على حماس أغضبت نتانياهو

كشفت القناة 12 الإسرائيلية بأن "تصريحات المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هغاري بشأن عدم إمكانية القضاء على حماس أغضبت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".

واوضحت القناة الـ"12" بأن "نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت طالبا مكتب رئيس الأركان هرتسي هاليفي بتقديم توضيح بشأن تصريحات هغاري".

وفي وقت سابق، اعتبر هغاري ان "الحديث عن القضاء على حماس ذر للرماد في عيون الشارع الإسرائيلي"، مضيفا: "طالما أن المستوى السياسي لا يطرح بديلا لحماس فإن حماس باقية".

وأوضح أن "حماس فكرة، ومن يظن أنه من الممكن أن تختفي فهو مخطئ".