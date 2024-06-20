استطلاع لمعهد أبحاث الأمن القومي الاسرائيلي: ثقة الجمهور بانتصار الجيش في حرب على جبهة الشمال تتراجع

كشفت القناة 12 الاسرائيلية بأن استطلاعا لمعهد أبحاث الأمن القومي الاسرائيلي كشف أن ثقة الجمهور بانتصار الجيش في حرب على جبهة الشمال تتراجع. وبحسب الاستطلاع فأن 12 بالمئة من الإسرائيليين فقط يعتقدون أن أهداف الحرب على غزة ستتحقق بشكل كامل، و36 بالمئة من الإسرائيليين فقط يعتقدون أن نسبة قليلة من أهداف الحرب ستتحقق و10% يرون أنها لن تتحقق. وكشف الاستطلاع أن "15% من المستطلعة آراؤهم يفكرون بمغادرة إسرائيل".

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