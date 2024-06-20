بوتين: الاتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ تنص على تقديم المساعدة في حال الاعتداء على أحد أطرافها

وقال بوتين، إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الديمقراطية تنص على تقديم المساعدة للجانب الآخر في حالة وقوع عدوان عليه.

كما قال بوتين إن: “اتفاقية الشراكة الشاملة الموقعة اليوم تنص، من بين أمور أخرى، على تقديم المساعدة المتبادلة في حالة الاعتداء على أحد أطراف هذه الاتفاقية”.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن التسليم المحتمل لطائرات “إف 16” وأسلحة ومعدات أخرى لضرب روسيا، هي بمثابة انتهاك صارخ للالتزامات الدولية.

وأضاف الرئيس الروسي : “إن هذا ليس مجرد بيان، إنه يحدث بالفعل، وكل هذا يعتبر انتهاك صارخ للقيود التي تفرضها الدول الغربية في إطار الالتزامات الدولية المختلفة”