شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بوتين: الاتفاقية بين موسكو وبيونغ يانغ تنص على تقديم المساعدة في حال الاعتداء على أحد أطرافها والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي عقب محادثات أجراها في بيونغ يانغ، مع رئيس كوريا الديمقراطية، الشعبية كيم جونغ أون، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشامة الموقعة بين البلدين تتضمن تقديم المساعدة في حال تعرض أحد الأطراف لعدوان.
وقال بوتين، إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الديمقراطية تنص على تقديم المساعدة للجانب الآخر في حالة وقوع عدوان عليه.
كما قال بوتين إن: “اتفاقية الشراكة الشاملة الموقعة اليوم تنص، من بين أمور أخرى، على تقديم المساعدة المتبادلة في حالة الاعتداء على أحد أطراف هذه الاتفاقية”.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن التسليم المحتمل لطائرات “إف 16” وأسلحة ومعدات أخرى لضرب روسيا، هي بمثابة انتهاك صارخ للالتزامات الدولية.
وأضاف الرئيس الروسي : “إن هذا ليس مجرد بيان، إنه يحدث بالفعل، وكل هذا يعتبر انتهاك صارخ للقيود التي تفرضها الدول الغربية في إطار الالتزامات الدولية المختلفة”
وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو وبيونغ يانغ تنتهجان سياسة خارجية مستقلة ولا تقبلان الابتزاز.
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