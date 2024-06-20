الأونروا: الاحتلال الإسرائيلي دمر 67 % من البنية التحتية لقطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 67 % من البنية التحتية لقطاع غزة منذ بدء العدوان مطلع أكتوبر الماضي، التي تشمل الطرق والمرافق العامة والمنتزهات وآبار المياه ومضخات الصرف الصحي.

وأعلنت بلديات قطاع غزة من جانبها أن جميع آبار المياه ومضخات الصرف الصحي دمرها الاحتلال بشكل كامل، وأن عملية ضخ مياه الصرف الصحي متوقفة منذ ثمانية أشهر، بسبب تدمير الاحتلال للبنية التحتية ونفاد الوقود، مما تسبب في غرق مناطق واسعة من قطاع غزة بمياه الصرف الصحي، مؤكدة أن جميع مناطق القطاع بلا مياه بعد توقف 90 % من الآبار، بسبب القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

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