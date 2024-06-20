إيلون ماسك يكشف تفاصيل تعرضه لمحاولات اغتيال

كشف الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، بأن "اثنين من المجانين حاولا قتله" خلال الأشهر السبعة الماضية.

وسلط ماسك، المؤسس المشارك لشركة Tesla، الضوء على المشاكل التي يمكن أن تأتي مع العمل في منصب رفيع المستوى.

ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس"، قال إيلون ماسك إنه ليس الوحيد في شركة تسلا الذي تعرض لمحاولات اغتيال.

وأضاف خلال جلسة أسئلة وأجوبة في الاجتماع السنوي للمساهمين في شركة تسلا، أن عدة محاولات لاغتياله في الأشهر السبعة الماضية حدثت دون سبب واضح سوى شهرته الاجتماعية والتجارية.

جاء الرد من خلال استفسار أحد المستثمرين الذي سأل الملياردير عما يفعله للاعتناء بنفسه.

وأجاب ماسك: "لقد أصبح الأمر جنونيًا بعض الشيء هذه الأيام. كما تعلم، بالتقريب الأول، فإن احتمال أن يحاول المجرمون قتلك يتناسب مع عدد المجانين القتلة الذين يسمعون اسمك.

ضحك المؤسس المشارك لشركة تيسلا وقال: "إنهم يسمعون اسمي كثيرًا، وأنا أقول حسنًا، أنا مدرج في القائمة".

وقال " ماسك " إنه لم يعد يوقع على الأشياء في الأماكن العامة وذلك للحفاظ على حياته.

وأضاف: "لقد كان لدينا في شركة تسلا شخصين ارتكا جرائم قتل في الأشهر السبعة الماضية تقريبًا، وحاولوا بطموح قتلي ومجموعة من الأشخاص الآخرين، لذلك لست أنا فقط، ولم تكن هناك مشكلة فعلية في ذلك".