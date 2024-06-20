الفستان الأبيض تحول لكفن.. وفاة عروس بالمنيا إثر اصاباتها بهبوط حاد في الدورة الدموية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

لفظت عروس أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة مرتدية الفستان الأبيض في ليلة زفافها مساء الأربعاء، بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا، لتسود حالة من الحزن الكبيرة بين أهالي العائلات لكلا العروسين.

أصيبت "نانسى أ" 28 سنة، بهبوط حاد في الدورة الدموية عقب خروجها من إكليل فرحها بإحدى الكنائس بمركز بني مزار، قبل أن تتوجه لحفل زفافها بقرية صندفا التابعة للمركز، وحاول الأهالي اسعافها دون جدوى.

جرى نقل العروس إلى إحدى المستشفيات الخاصة وفشلت كافة محاولة انعاش قلبها، وتبين وفاتها إثر اصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية، لتعود الفتاة إلى منزل عائلتها وقد فارقت الحياة بدلًا من استكمال زفافها وفرحتها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.