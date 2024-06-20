والده رفض إصلاح هاتفه.. تفاصيل وفاة طالب داخل منزله في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في وفاة طالب شنقًا، داخل منزله بمنطقة أوسيم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كشفت تحقيقات النيابة أن الطالب المتوفى تخلص من حياته، بسبب رفض والده إعطاءه مبلغ مالي لتصليح هاتفه المحمول.

تلقت الأجهزة الامنية بالجيزة بلاغا بوفاة طالب شنقًا، داخل منزله بمنطقة أوسيم.

على الفور، انتقل رئيس مباحث أوسيم المقدم مصطفى كمال، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة “أحمد.م ” يبلغ من العمر 17 عامًا، طالب، بعد أن شنق نفسه بحبل معلق بـ"جنش" غرفته، بسبب رفض والده إعطاءه مبلغ مالي لإصلاح هاتفه المحمول.

وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بإيداع المتهم داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، لحين الانتهاء من التحقيقات والتصريح بدفن الطالب.