القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا محطة تحكم أرضية ومركز قيادة وتحكم في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن

اعلنت القيادة الوسطى الأميركية، "تدمير قاربين حوثيين مسيرين في البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية، كما اننا دمرنا محطة تحكم أرضية ومركز قيادة وتحكم في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".

واوضحت القيادة اننا "اتخذنا هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن"، مؤكدة أن "الأسلحة الحوثية مثلت تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية".