اعلنت القيادة الوسطى الأميركية، "تدمير قاربين حوثيين مسيرين في البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية، كما اننا دمرنا محطة تحكم أرضية ومركز قيادة وتحكم في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن".
واوضحت القيادة اننا "اتخذنا هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن"، مؤكدة أن "الأسلحة الحوثية مثلت تهديدا وشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا محطة تحكم أرضية ومركز قيادة وتحكم في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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