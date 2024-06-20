في صحف اليوم: مفوضية اللاجئين لم ترفض تسليم "الداتا" للبنان ومستعدة لاستكمال البحث بالطلبات الإضافية

هدّد المدير العام للأمن العام بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، باللجوء إلى ما قال إنها "الخطة ب" للحصول على "داتا" اللاجئين السوريين، إذا لم تسلّمها مفوضية شؤون اللاجئين.

وتشير المعلومات إلى أن "الخطة ب" تتمثل بقيام السلطات اللبنانية، استناداً إلى الخطة الموضوعة لإعادة اللاجئين، بإعداد "داتا" للاجئين بعيداً عن تلك التي تملكها المفوضية، ليصار بعدها إلى تصنيف اللاجئين وتوزيعهم، لترحيل من يقيم في لبنان بطريقة غير شرعية ومن دون إقامة.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر "المفوضية" لـ"الشرق الأوسط" إنها "لم ترفض تسليم "الداتا" إلى السلطات اللبنانية، وهي سبق لها أن سلّمت للخارجية ما اتفق عليه في 8 آب 2023، وهي مستعدة لاستكمال البحث في الطلبات الإضافية التي تطلبها الحكومة اللبنانية".

وأضافت، "يتمثّل نهج المفوضية في دعم لبنان مع الحفاظ على الالتزامات الدولية بحماية البيانات، والالتزام بالقوانين الدولية للاجئين". ومن هنا، أكدت "التزامها بمواصلة الحوار حول مسألة تبادل البيانات مع الحكومة اللبنانية على أن تُعقد اجتماعات أخرى لمناقشة الطلب المتعلّق ببيانات إضافية في إطار يتّبع المعايير الدولية لحماية البيانات".