جنبلاط: قبرص كانت ملجأ للبنانيين على مدى عقود أيام المحن

اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، الى أن "في أيام الحرب الباردة توصل الفرقاء من الجانبين على مفهوم التدمير الذاتي المشترك Mutual Assured Destruction أي استحالة الفوز لأي فريق فقط نهاية البشرية"، لافتا الى ان "قبرص كانت ملجأ للبنانيين على مدى عقود أيام المحن".

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