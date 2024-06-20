السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل: على قادة الكونغرس إلغاء دعوتهم لنتانياهو لإلقاء خطاب

اعتبر السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك، أن "على قادة الكونغرس إلغاء دعوتهم لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لإلقاء خطاب".

وفي وقت سابق، عبّر نتانياهو عن "سعادته" لدعوته لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي، في حين انتقد السيناتور الأميركي بيرني ساندرز توجيه الدعوة لنتانياهو ووصفه بأنه "مجرم حرب".

فمن جهته، قال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه "يسعدني أن أنال شرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونغرس وتبيان الحقيقة لممثلي الشعب الأميركي والعالم أجمع حول حربنا العادلة على أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا".

وأضاف البيان أن "نتانياهو سيصبح أول زعيم أجنبي يتحدث أمام مجلسي النواب والشيوخ في 4 مناسبات".