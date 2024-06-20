إعلام تركي: أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا يومي 3 و4 تموز المقبل، وأنهما سيبحثان الوضع في أوكرانيا ومشروع محطة الغاز في تركيا".

واشارت قناة "خبر تورك" التركية، نقلاً عن مصادر، الى أن "جدول أعمال اللقاء سيتضمن الحرب الروسية الأوكرانية، وتوسيع مهام مبادرة حبوب البحر الأسود، وآخر التطورات في بناء محطة أكويو للطاقة النووية، ومركز الغاز".

وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن "بوتين يعتزم إجراء اتصالات ثنائية مكثفة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، قائلاً: "نخطط لعدد من اللقاءات الثنائية الأخرى، مع مستضيفي القمة، الرئيس (الكازاخستاني قاسم جومارت) توكايف وآخرين".