رفع حالة الطوارئ بعد تهديدات بوقوع فيضانات جنوب الصين

ياسر رشاد - القاهرة - تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي هطلت على مدى أيام في أنحاء جنوب الصين السلطات على تفعيل خطط طوارئ مع تهديد فيضان الأنهار بدرجة أكبر مما قد يعطل حياة الملايين.

ووفق لوكالة "رويترز"، قامت مقاطعة قوانجدونج، اليوم الخميس، بترقية خطة الاستجابة الطارئة للكوارث مثل الانهيارات الأرضية والفيضانات إلى ثاني أعلى مستوى، مما ساعد على تنسيق ونشر الموارد في جميع أنحاء المقاطعة المنكوبة بالفيضانات.

وقد قامت العديد من المقاطعات الأخرى بالفعل بتنشيط الاستجابة لحالات الطوارئ من المستوى الرابع للسيطرة على الفيضانات مع بدء موسم الفيضانات هذا العام في حالة تأهب قصوى.

ويتكون نظام الاستجابة لحالات الطوارئ للسيطرة على الفيضانات في الصين من أربعة مستويات، والمستوى الأول هو الأكثر خطورة.

تسعة أشخاص ضحايا الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية بالصين

فيما بدأ موسم الفيضانات السنوي في الصين في وقت سابق من هذا العام، حيث تكافح المقاطعات الجنوبية مع عواصف شديدة اجتاحت الجسور ودمرت منازل منخفضة الارتفاع، ودمرت الإنتاج الزراعي وأغرقت العديد من المدن، كما تسببت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في مقاطعتي قوانجدونج وفوجيان الساحليتين الصينيتين في مقتل تسعة أشخاص على الأقل وفقدان العديد من الأشخاص.

مدينة صينية تطلق التحذير الأحمر من الفيضانات

ورفعت السلطات في قويلين، وهي مدينة رئيسية في قوانجشي بجنوب غرب الصين، إشارة تحذير "حمراء" من الفيضانات، وهو أعلى مستوى، في وقت متأخر من أمس الأربعاء عندما وصل منسوب المياه في نهر لي، الذي يمر عبر المدينة، إلى 3.61 متر فوق مستوى التحذير، حسبما ذكرت صحيفة تشاينا ديلي يوم الخميس.

وذكر التقرير أن منسوب المياه في المحطة الهيدرولوجية بالنهر في بلدة رونججيانج وصل إلى مستوى قياسي، مما يهدد حياة السكان وممتلكاتهم على طول النهر.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن سلطات قويلين حثت الإدارات والبلدات والمواقع السياحية على المساعدة في منع ومكافحة الفيضانات المحتملة في الأيام المقبلة مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في الأنهار الرئيسية.

وأوقف مسؤولو محطة سكة حديد قويلين عمليات بعض القطارات في محطات مختلفة، وسيتم تأخير القطارات التي تمر عبر بعض الخطوط، وفقًا لبيان نشر على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Weibo.

بكين تخصص 346 مليون يوان للسيطرة على الفيضانات

كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الحكومة المركزية في بكين خصصت 346 مليون يوان (48.63 مليون دولار) من أموال الإغاثة في حالات الكوارث للمساعدة في السيطرة على الفيضانات وجهود الإغاثة من الجفاف.

ومن المتوقع أن تبدأ الأمطار المعتدلة إلى الغزيرة مرة أخرى من الجمعة إلى الاثنين في المجاري الوسطى والسفلى لنهر اليانجتسي، أطول ممر مائي في آسيا، وفقا للمرصد المركزي للأرصاد الجوية في الصين.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن العديد من المناطق قد تشهد المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأسبوعين المقبلين مع تحرك حزام المطر العالق شمالًا، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.