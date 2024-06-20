اليابان تتهم روسيا بانتهاك قرار مجلس الأمن بالتعاون مع كوريا الشمالية

ياسر رشاد - القاهرة - اتهمت اليابان روسيا مرة أخرى بانتهاك قرار مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع كوريا الشمالية، وقد أثير هذا الموضوع خلال الإحاطة الدورية التي قدمها كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، الذي قال إن روسيا تشتري أسلحة من كوريا الشمالية، وهو ما يشكل انتهاكًا لانتهاك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أعرب هاياشي، عن قلقه بشأن التعاون العسكري الفني المزعوم بين روسيا وكوريا الشمالية، وقال:"نحن قلقون للغاية بشأن التأثير المحتمل لهذا التعاون على الوضع الأمني ​​في المنطقة وفي جميع أنحاء بلادنا".

لكنه امتنع عن التعليق بشكل مباشر على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية، التي وقعها زعيما البلدين خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونج يانج، محذرًا من أن اليابان ستواصل جهودها بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية للضغط عليها للتخلي عن برنامجها النووي والصاروخي.

فيما رفضت موسكو مرارا مزاعم الغرب بأنها تقيم تعاونا عسكريا فنيا غير قانوني مع بيونج يانج، وانتقد وقتها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذه المزاعم ووصفها بأنها شائعات.

يذكر أن بوتين قام بزيارة إلى بيونج يانج يومي 18 و19 يونيو، وكانت زيارة عودة بدعوة من زعيم كوريا الشمالية، ودعا كيم بوتين لزيارة كوريا الشمالية عندما كان في زيارة لروسيا في سبتمبر 2023، وأسفرت محادثات بوتين مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن معاهدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة، واتفاق على التعاون في مجالات الطب والتعليم الطبي والعلوم، وكذلك اتفاقية بشأن بناء جسر للسيارات عبر نهر تومانايا على الحدود بين البلدين.