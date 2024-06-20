السبت.. انطلاق الاختبارات النهائية بأروقة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أعلن الجامع الأزهر، عن انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، السبت القادم الموافق 22 يونيو 2024م، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 30 يومًا، في ٢٧ مقرًا بالجامع الأزهر وعلى مستوى الجمهورية، وتُعقد الاختبارات لما يزيد عن ٢١٣٦٤ دارسٍ من دارسي الرواق الأزهري، بكافة مراحله (التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية) كما هو مبين بالجداول المرفقة.

وبحسب بيان الجامع الأزهر، الأربعاء، أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الاختبارات تستقبل ما يزيد عن ٢١٣٦٤ دارس موزعة لجانهم على ٢٧ مقرا بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الرواق الأزهري يحظى باهتمام بالغ من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، كما أن فضيلته يتابع مستجدات الرواق أولا بأول.

وأشار الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن فترة الاختبارات ستستمر لمدة ٣٠ يومًا ، وأن الموسم الحادي عشر لرواق العلوم الشرعية والعربية يتسم بالاقبال المتزايد من الدارسين، وذلك مقارنة بالمواسم السابقة حيث يزيد إجمالي الدارسين هذا العام على ٢١٣٦٤ دارس، مؤكدا مراعاة اختيار مقرات الاختبار سهلة الوصول حسب المواقع الجغرافية وذلك تيسيرا على الدارسين.

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.