كشفت صحيفة "الأخبار"، أن "مجلس إدارة الضمان أقر في جلسة استثنائية عُقدت الأسبوع الماضي، رفع قيمة المبلغ المقطوع لعدد قليل من الأعمال الجراحية المعتمدة في الصندوق، لتصبح نسبة التغطية 90% لمجموعة مختارة تبلغ 269 عملاً جراحياً من أصل 3200 عمل جراحي مدرج في لوائح الضمان".
وأفادت الصحيفة بأنه "وفقاً للقرار الجديد الصادر عن مجلس الإدارة بناءً على اقتراح الإدارة، فسيغطي الضمان 8.4% فقط من مجمل الأعمال الطبية في المستشفيات التي كانت تشملها التغطية".
كانت هذه تفاصيل خبر في صحف اليوم: الضمان سيغطي 8.4% فقط من مجمل الأعمال الطبية بالمستشفيات التي كانت تشملها التغطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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