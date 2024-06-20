ذكرت السلطات الروسية أن "مناطق عدة في روسيا استهدفت ليلا بهجمات شنت بواسطة مسيّرات أوكرانية واستهدفت خصوصا خزانات نفط ما أدى إلى مقتل امرأة". واوضحت أن "المسيّرات ضربت خصوصا مدينة سلافيانسك-نا-كوباني في منطقة كراسنودار في جنوب البلاد حيث قتلت امرأة".

كانت هذه تفاصيل خبر السطات الروسية اعلنت مقتل إمرأة إثر هجمات عدة بمسيّرات أوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.