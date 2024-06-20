القناة 12 الإسرائيلية: نتانياهو وافق على إقامة هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة بن غفير

اعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وافق على إقامة هيئة وزارية أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي ​إيتمار بن غفير​".

وفي وقت سابق، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "نتانياهو أبلغ بن غفير بأنه إذا أراد أن ينضم إلى الهيئة التشاورية المصغرة البديلة عن مجلس الحرب، فعليه أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة".

ورد بن غفير على نتانياهو بالقول إن "حزبه يدعم تشريع قانون جهاز كشف الكذب وتعميمه على أعضاء المجلس الوزاري المصغر، شرط أن يشمل أولئك الذين لديهم منظمٌ لعمل القلب"، قاصدا بذلك نتانياهو الذي خضع قبل أكثر من عام لعملية زرع منظم لعمل القلب.

وسبق أن طرح نتانياهو مشروع قانون لإخضاع الوزراء لجهاز كشف الكذب، لوقف التسريبات، ولكن لم يتم تمريره.

ويرفض نتانياهو إشراك بن غفير في جلسات المشاورات الأمنية رغم أنه يشارك في جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) والحكومة الموسعة.