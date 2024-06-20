تحت حماية الاحتلال.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

ياسر رشاد - القاهرة - تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية، اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس الموافق 20 يونيو، باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

فيما فرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حولتها إلى ثكنة عسكرية.

وعلى صعيد أخر اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم، مدينة جنين، واعتقلت أسيرين محررين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت جنين، ومخيمها، من كافة المداخل.

وأضافت المصادر، أن تلك القوات اعتقلت الأسيرين المحررين أحمد أسعد النبهان، ويحيي يوسف الجعفر، بعد مداهمة منزليهما، وتحطيم محتوياتهما، في حي المراح، والمنطقة الشرقية من مدينة جنين.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان، أن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال "مستعربون" تسللوا إلى حي المراح وسط مدينة جنين، وفور اكتشافها، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى المكان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.