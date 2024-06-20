شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق منصة تدريبية لرفع قدرات وإمكانيات الشباب المتطوع والان مع تفاصيل الخبر

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي أكبر منصة تدريبية لمتطوعي كيانات التحالف المختلفة بهدف رفع قدرات وإمكانيات الشباب المتطوع، وذلك فى محاولة للاستفادة بقدرات الشباب المصري وزيادة مساهمتهم في تحقيق مستهدفات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تأتى مهام هذه المنصة فى تقديم دورات تدريبية مكثفة، للمساهمة في نشر قيم التطوع على أوسع نطاق ممكن لجذب شباب جدد في مصاف متطوعي التحالف وإتاحة الفرص الواعدة لهم لخدمة وطنهم من خلال الارتقاء بالشرائح الأولى بالرعاية وتنفيذ مستهدفات التحالف في خدمة أكثر من 30 مليون مواطن مصري في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة التي يعيشها العالم الآن.

وتعمل منصة التدريب على تدريب الشباب المستهدف على الدخول في مجالات عمل تطوعي غير مسبوقة لتنفيذ مستهدفات التحالف في محاور عمله المختلفة الطبية منها والتي تخص مجال الأمن الغذائي وتلك المعنية بخلق فرص عمل من خلال تمكين اقتصادي تنموي مستدام لعوائل الأسر الأولي بالرعاية، ويستهدف التحالف الوطنى ترسيخ قيم التطوع لإفساح المجال لتطوع أعداد أكبر من الشباب كل ذلك سوف يتم في أطر علمية مدروسة ووفق رؤى تنموية مستدامة.