تضرر محطة كهرباء أوكرانية جراء هجوم روسي واسع

تضررت محطة كهرباء أوكرانية جراء هجوم روسي واسع شن ليل الأربعاء الخميس، على ما ذكرت شركة "ديتيك" DTEK الخاصة. وأوضحت الشركة في بيان "ليلة صعبة جديدة لقطاع الطاقة الأوكراني. هاجم الروس إحدى محطات ديتيك الحرارية"، ما ألحق "أضرارا جسيمة" وتسبب بإصابة ثلاثة موظفين.

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