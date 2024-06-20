وزارة البيئة دعت الى تجنب استخدام أي مصدر للنار بالقرب من الغطاء النباتي مع ارتفاع خطر الحرائق

أوضحت وزارة البيئة "أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في خطر الحرائق في لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً في مناطق البقاع الغربي وراشيا وعكار"، داعية "الجميع إلى توخي الحذر الشديد وتجنب استخدام أي مصدر للنار بالقرب من الغطاء النباتي".
كما دعت الوزارة في بيان، "البلديات ولجان المحميات وفرق رصد الحرائق في المناطق والهيئات الاهلية مراقبة أي خطر للحرائق والرصد المبكر لضمان تدخل فرق الدفاع المدني وفرق المستجيب الاول في الوقت المناسب".
وأكدت أن "مساهمتكم في هذا الأمر أساسية للحفاظ على سلامة البيئة ومنع انتشار الحرائق".
ولفتت الى ان "لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الحرائق في كافة الاراضي اللبنانية يمكنكم تحميل نشرة الحرائق الكاملة عن المنصة الوطنية للانذار المبكر عبر الرابط التالي:https://ewsp.gov.lb/fire-forecast-bulletin/
او الإطلاع على منصة مختبر الحرائق عبر الرابط التالي:https://firelab.balamand.edu.lb/FireLabWeb/FireDanger
والتبليغ فوراً عن أي حريق على الرقم 125.
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