تحديد موعد مباراة الدخول إلى مرحلة الإجازة في كلية الصحة العامة بالجامعة اللبنانية للعام الجامعي 2024 – 2025

اعلنت عمادة كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية عن موعد اجراء مباراة الدخول للعام الجامعي 2024-2025، وذلك نهار الخميس الواقع في 25 تموز 2024.

ولفتت الى انه تقدَم طلبات التسجيل في كافة فروع كلية الصحة العامة في الفترة الممتدة: من 20 حزيران 2024 لغاية 22 تموز 2024 ضمناً وذلك أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء و الخميس بين الساعة 8:30 صباحاً والساعة 1:00 ظهراً

المستندات المطلوبة:

- للطالب اللبناني: اخراج قيد جديد (2023 أو 2024) أو صورة عنه مصدقة من مأمور النفوس أو صورة مصدقة عن الهوية

- للطالب الغير لبناني: صورة عن جواز السفر + افادة اقامة صالحة مصدقة من الامن العام اللبناني

- نسخة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها أو صورة عن وثيقة الترشيح 2023-2024

- صورة شمسية مصدقة من المختار (عدد 2)

- طابع أميري 20،000 ل.ل. (عدد 1)

- رسوم التسجيل: 500,000 ل.ل. (تدفع في مكاتب (Liban Post) بعد الحصول على الوصل من الكلية)

- طلب اشتراك في مباراة الدخول 2024 – 2025 (اضغط على الرابط)

ولفتت الى انه على كل طالب أن يُحضر معه نهار الامتحان (تحت طائلة الحرمان من المشاركة بالامتحان)

- قلم رصاص نوعه (HB2)

- وصل (LibanPost) المدفوع

- اخراج قيد أصلي (2023 أو 2024) أو جواز سفر صالح للطالب اللبناني أو بطاقة الاقامة للطالب غير اللبناني.