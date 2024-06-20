اعلنت عمادة كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية عن موعد اجراء مباراة الدخول للعام الجامعي 2024-2025، وذلك نهار الخميس الواقع في 25 تموز 2024.
ولفتت الى انه تقدَم طلبات التسجيل في كافة فروع كلية الصحة العامة في الفترة الممتدة: من 20 حزيران 2024 لغاية 22 تموز 2024 ضمناً وذلك أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء و الخميس بين الساعة 8:30 صباحاً والساعة 1:00 ظهراً
المستندات المطلوبة:
- للطالب اللبناني: اخراج قيد جديد (2023 أو 2024) أو صورة عنه مصدقة من مأمور النفوس أو صورة مصدقة عن الهوية
- للطالب الغير لبناني: صورة عن جواز السفر + افادة اقامة صالحة مصدقة من الامن العام اللبناني
- نسخة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها أو صورة عن وثيقة الترشيح 2023-2024
- صورة شمسية مصدقة من المختار (عدد 2)
- طابع أميري 20،000 ل.ل. (عدد 1)
- رسوم التسجيل: 500,000 ل.ل. (تدفع في مكاتب (Liban Post) بعد الحصول على الوصل من الكلية)
- طلب اشتراك في مباراة الدخول 2024 – 2025 (اضغط على الرابط)
ولفتت الى انه على كل طالب أن يُحضر معه نهار الامتحان (تحت طائلة الحرمان من المشاركة بالامتحان)
- قلم رصاص نوعه (HB2)
- وصل (LibanPost) المدفوع
- اخراج قيد أصلي (2023 أو 2024) أو جواز سفر صالح للطالب اللبناني أو بطاقة الاقامة للطالب غير اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد مباراة الدخول إلى مرحلة الإجازة في كلية الصحة العامة بالجامعة اللبنانية للعام الجامعي 2024 – 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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