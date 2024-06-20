قصف مقر قيادة اللواء الشرقي ..حزب الله يكشف تفاصيل آخر عملياته ضد الجنود الإسرائيليين

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر حزب الله اللبناني فجر يوم الخميس بيانا كشف من خلاله عن تفاصيل العمليات التي نفذها يوم الأربعاء 19 يونيو ضد الجنود الإسرائيليين وآالياتهم ومواقعهم.

وقال الحزب في بيان إن المقاومة الإسلامية نفذت يوم الأربعاء 19 يونيو عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته.

- القطاع الشرقي:

1 - هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدف تموضعات لجنود إسرائيليين وانتشارهم داخل مستوطنة المطلة حقق إصابات مؤكدة كرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة طالت بلدة البرغلية.

2 - قصف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 ‌التابع "للفرقة 91" في ثكنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية ردا على اعتداءات إسرائيلية طالت بلدتي يارون والخيام.

3 - استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

4 - استهداف تموضع لجنود إسرائيليين داخل موقع البغدادي ‏بمحلقة انقضاضية وإصابته إصابة مباشرة.‏

5 - استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

6 - استهداف موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

7- استهداف موقع زبدين في مزارع ‏شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

- القطاع الغربي:

1- استهداف موقع جل العلام بقذائف ‏المدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- بعد ترقب ومتابعة للقوات ‏الإسرائيلية في موقع الراهب وعقب رصد تحرك لمجموعة من الجنود داخل الموقع تم استهدافهم ‏بقذائف المدفعية وإصاباتهم إصابات مؤكدة.‏