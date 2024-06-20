ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء.. الكويت تعلن خطة لتخفيف الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صفوت:

على مدار اليومين الماضيين، شهدت الكويت انقطاعات في التيار الكهربائي في عدد كبير من مناطقها، على إثر ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة في الدولة الخليجية.

وأعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، اليوم الخميس، عن جداول بمواعيد ومناطق انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الذروة.

وكانت السلطات الكويتية، أعلنت سابقًا عن عدم قدرة محطات التوليد على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة، فيما أعلنت هيئة الأرصاد الكويتية، عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى ما بين 51 و52، في معظم المناطق البرية في البلاد.

وجاء في بيان الوزارة الكويتية: "تعلن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن المناطق التي قد يتم انقطاع التيار الكهربائي عنها خلال فترة الذروة تباعاً من الساعة 11:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً لمدة تتراوح بين الساعة إلى ساعتين في حال استدعت الحاجة لذلك حسب ماهو مبين في الجداول المرفقة".

وأضاف البيان: "علمًا بأنه سوف يتم الإعلان عن توقيت القطع المبرمج لكل منطقة قبل موعد الفصل بساعة عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي".

وانقطعت الكهرباء عن 6 محافظات كويتية بسبب عدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة، إضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة مقارنة بنفس الفترات من الأعوام السابقة.

إجراءات استثنائية

وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن زارة التربية الكويتية قررت تعطيل المدارس اليوم الخميس بهدف تخفيف الأعباء الكهربائية، وتتجه إلى تعطيل العاملين ممن ليس لديهم مهام بامتحانات الدور الثاني مستقبلاً وفق آلية سيتم تحديدها.

وقال مصدر حكومي كويتي، لـ"القبس" إن الوزارة اكتفت بتبصيم المعلمين اليوم وعودتهم إلى منازلهم دون العودة لأخذ بصمة الخروج.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن تصدر تعليمات وآلية العمل بعد قليل في بيان رسمي من فنيي التربية وإيضاح التفصيلات الخاصة بكل مرحلة.

وجاء في تعميم موجه للمدارس أنه "نظرا للظروف الراهنة وأزمة الكهرباء وانقطاعها عن المناطق، يرجى من جميع العاملين بالمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الخروج من المدارس الخميس بعد البصمة صباحًا".

وتضمن التعميم: "إغلاق التكييف وجميع الأجهزة الكهربائية ما عدا الأجهزة التي قد تتعرض للتلف إذا تم اغلاق الكهرباء عنها حسب النشرات المرسلة مسبقًا".

هذا وأدت الموجة الحارة التي تشهدها عدة دول خليجية ووصلت درجة الحرارة في بعض المناطق بها إلى أكثر من 50 درجة مئوية، إلى عجز محطات توليد الكهرباء عن تلبية الطلب المتزايد، وانقطاع التيار عن 34 منطقة سكنية في الكويت.