شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوزع لحوم الأضاحي على المستفيدين بجميع أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

وزعت مؤسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لحوم الأضاحي على المستفيدين في جميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يأتي ذلك إيمانًا منها بضرورة التكافل الاجتماعي ومد يد العون للمحتاجين في هذه المناسبة العظيمة.

وشملت عملية التوزيع جميع محافظات مصر، حيث تم توزيع اللحوم على الأسر الاكثر احتياجا والأيتام وذوي الإعاقة وكبار السن، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية المحلية في كل محافظة.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التخفيف من معاناة المواطنين.