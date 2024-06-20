شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: التحالف الوطنى للعمل الأهلى ساهم فى تعزيز حقوق الإنسان بمصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يلعب دورًا مهمًا في مجال حقوق الإنسان في مصر، مضيفا أن التحالف ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بمصر ورفع الوعي بها على الصعيد المحلي والدولي.

وأضاف محمد عبد النعيم في تصريحات له، ان التحالف الوطنى نفذ العديد من البرامج لتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها، فضلا عن دوره في توسيع نطاق مشروعات "حياة كريمة"، التى تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان الى أن المبادرات التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى ولا يزال تهدف فى المقام الأول لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة بين فئات المجتمع، حيث تخدم كافة الفئات بمختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وتنوعت هذه المبادرات بين مبادرات أثرها سيظل باقي ومستمر وأخرى نتائجها الإيجابية تنعكس بشكل فورى على المواطنين.

