شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يواصل توزيع لحوم الأضاحى فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واصلت جمعية الأورمان عضو التحالف توزيع لحوم الأضاحي في محافظة الفيوم، يأتي هذا ضمن خطة جمعية الاورمان والتحالف الوطني في انتشار الدعم الغذائي لكل محافظات الجمهورية.

تأتي هذه التوزيعات تحت شعار "مش بس فرحتهم اللي تهمنا لأ كمان صحتهم"، بيتم الكشف على لحوم الأضحية وختمها على إيد خبراء الطب البيطري، للاطمئنان على مدى سلامتها وصلاحيتها.

واصلت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ جهودها الخيرية والإنسانية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التي استهدفت مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا ودعمهم في هذه المناسبة الدينية العظيمة.

حرصت الجمعية خلال أيام العيد على توزيع كميات كبيرة من اللحوم الطازجة على الأسر الأكثر احتياجا في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك إيمانًا منها بأهمية توفير احتياجات هذه الأسر خلال هذه الأيام المباركة.

يأتي هذا النشاط ضمن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم جهود الجمعيات الأهلية في مساعدة الاسر الاكثر احتياجا.

