درجات الحرارة تتخطى معدلاتها بخاصة في المناطق الداخلية بحدود الـ 9 درجات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم احيانا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر و انخفاضها على الجبال و في الداخل، تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد و يستمر تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات حث تنعدم الرؤية بشكل كلي .

ولفتت الى انه يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها بخاصة في المناطق الداخلية بحدود ال9 درجات.

وذكرت بان معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و29، وفي زحلة بين 16 و 33.

واملت من المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الذروة و الحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية والداخلية، وعدم ترك الاطفال و المواد القابلة للاشتعال داخل السيارات المقفلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل في درجات الحرارة و التي تبقى مرتفعة نسبيا بخاصة في المناطق الداخلية، وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزيد معها الشعور بالحر، ويتشكل الضباب الكثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة حيث تسوء معه الرؤية.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر و انخفاضها على الجبال و في الداخل، تنشط الرياح أحيانا شمال البلاد و يستمر تشكل الضباب الكثيف على المرتفعات حث تنعدم الرؤية بشكل كلي .

السبت: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والتي تبقى مرتفعة نسبيا، و دون تعديل يذكر على الساحل مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال وجنوب البلاد مع استمرار لظهور الضباب الكثيف على المرتفعات و رؤية سيئة.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الساحل و دون تعديل على الجبال و انخفاضها في الداخل و بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة .

-الحرارة على الساحل من 26 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 20 إلى 30 درجة، في الداخل من 19 إلى 39 درجة.