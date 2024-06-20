ادرعي: هدفنا الحالي هو إبعاد حزب الله عن حدودنا ويتم عبر ضرباتنا لقادته ومصالحه

اشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الى ان حربنا دفاعية ولكن لها جوانب هجومية في جنوب لبنان، موضحا بان الجبهة الشمالية هي الثانية التي نقود فيها عمليات هجومية بعد غزة.
وذكر أدرعي في حديث الى قناة "الحرة"، بان قيادة الجيش ناقشت خططا للمواجهة في لبنان ووافقت عليها وننتظر قرار القيادة السياسية، وهدفنا الحالي هو إبعاد حزب الله عن حدودنا ويتم عبر ضرباتنا لقادته ومصالحه.
وشدد على ان حزب الله بأفعاله يجر لبنان والمنطقة إلى التصعيد ويتحمل المسؤولية الكاملة لما يحدث، لاقتا الى ان حزب الله يستخدم مناطق مدنية ويستغل البيئة المدنية لأغراض عسكرية.
واردف "البلدات الحدودية في جنوب لبنان خالية من سكانها بسبب هجمات حزب الله، وإسرائيل لم تختر الحرب على حدود لبنان بل حزب الله من دفع بها".
واشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الى اننا نقترب من تفكيك لواء رفح التابع لحركة حماس.
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