اكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في حديث لـ "mtv"، بان "لا صحة لما قيل عن تعليق سفارة قبرص منح التأشيرات، وما جرى هو وقف استقبال التأشيرات ليوم واحد فقط لأسباب إدارية تتعلق بمراجعة تعرفة منح التأشيرات، والسفارة ستعاود استقبال الطلبات ابتداءً من الغد".

كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: لا صحة لما قيل عن تعليق سفارة قبرص منح التأشيرات والسفارة ستعاود استقبال الطلبات ابتداءً من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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