افادت وزارة الخارجية للـLBCI، بأن "قرار اقفال السفارة القبرصية ابوابها ليوم واحد لا علاقة له بكلام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، بل كان محدداً مسبقا لأسباب ادارية تتعلق برفع سعر التأشيرة، وهي ستعاود العمل بدءا من الغد".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية للـLBCI: قرار اقفال السفارة القبرصية ابوابها ليوم واحد لا علاقة له بكلام نصرالله بل كان محدداً مسبقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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