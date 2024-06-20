افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، بأن "دوريه من مركز الزهراني الاقليمي بالتنسيق مع دائره الامن القومي شعبه الجنوب قامت بجولة على المحلات والمؤسسات التي يديرها سوريون"، لافتا الى انه "تم اقفال 3 محلات مخصصة لبيع وصيانة المولدات الكهربائية في محلة المصيلح جانب محطة جواد فقيه، يديرهم أحد السوريين بطريقه غير شرعيه بالشمع الاحمر، بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب ماهر الزين".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": اقفال 3 محلات مخصصة لبيع وصيانة المولدات الكهربائية في المصيلح يديرها سوري بطريقة غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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