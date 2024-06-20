اخبار العالم

"النشرة": اقفال 3 محلات مخصصة لبيع وصيانة المولدات الكهربائية في المصيلح يديرها سوري بطريقة غير شرعية

0 نشر
0 تبليغ

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، بأن "دوريه من مركز الزهراني الاقليمي بالتنسيق مع دائره الامن القومي شعبه الجنوب قامت بجولة على المحلات والمؤسسات التي يديرها سوريون"، لافتا الى انه "تم اقفال 3 محلات مخصصة لبيع وصيانة المولدات الكهربائية في محلة المصيلح جانب محطة جواد فقيه، يديرهم أحد السوريين بطريقه غير شرعيه بالشمع الاحمر، بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب ماهر الزين".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": اقفال 3 محلات مخصصة لبيع وصيانة المولدات الكهربائية في المصيلح يديرها سوري بطريقة غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا