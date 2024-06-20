سفارة قبرص: القنصلية لن تستقبل أي طلبات تأشيرة أو تصديقات في 20 حزيران 2024

اعلنت سفارة جمهورية قبرص في بيان مساء الاربعاء، أن القنصلية لن تستقبل أي طلبات تأشيرة أو تصديقات في 20 حزيران 2024.

ولفتت السفارة القبرصية، الى انه يمكن استلام جوازات السفر والتصديقات من خلال إظهار الإيصال الصادر عن القنصلية عند تقديم طلب التأشيرة.