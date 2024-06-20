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اعلنت سفارة جمهورية قبرص في بيان مساء الاربعاء، أن القنصلية لن تستقبل أي طلبات تأشيرة أو تصديقات في 20 حزيران 2024.
ولفتت السفارة القبرصية، الى انه يمكن استلام جوازات السفر والتصديقات من خلال إظهار الإيصال الصادر عن القنصلية عند تقديم طلب التأشيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة قبرص: القنصلية لن تستقبل أي طلبات تأشيرة أو تصديقات في 20 حزيران 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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