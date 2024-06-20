افاد مراسل "النشرة"، في زحلة، عن أن "دوريّة من مكتب أمن الدولة في زحلة برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد، دهمت مستودعاً في محلّة الفاعور، يعود للمدعوّ ب.ح.، وضبطت في داخله مواداً منتهية الصلاحية قدّرت قيمتها بحوالى 18000 دولار".
واشار الى ان "تمّ توقيف صاحب المستودع، وتمّ تسطير محضر ضبط من مندوبة وزارة الاقتصاد في حقه، ويجرى التحقيق معه تحت إشراف القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": امن الدولة ضبطت مواداً منتهية الصلاحية بقيمة 18000 دولار داخل مستودع في محلّة الفاعور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.