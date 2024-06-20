"النشرة": امن الدولة ضبطت مواداً منتهية الصلاحية بقيمة 18000 دولار داخل مستودع في محلّة الفاعور

افاد مراسل "النشرة"، في زحلة، عن أن "دوريّة من مكتب أمن الدولة في زحلة برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد، دهمت مستودعاً في محلّة الفاعور، يعود للمدعوّ ب.ح.، وضبطت في داخله مواداً منتهية الصلاحية قدّرت قيمتها بحوالى 18000 دولار".

واشار الى ان "تمّ توقيف صاحب المستودع، وتمّ تسطير محضر ضبط من مندوبة وزارة الاقتصاد في حقه، ويجرى التحقيق معه تحت إشراف القضاء".