مصادر النشرة: لا ازمة بين لبنان وقبرص ولا اقفال ابواب السفارة في بيروت

اكدت مصادر رسمية ل "النشرة" ان لا وجود لاي ازمة بين لبنان وقبرص على كل المستويات، وان التواصل موجود بين الحكومتين، حيث تحرص كل منهما على ابقاء العلاقات ممتازة، وسط تعاون ايضا بشأن ملف النازحين السوريين.

واضافت المصادر ان كلام كل من الرئيس القبرصي والمتحدث الرسمي بإسم الحكومة القبرصية كان ايجابيا ويعكس حرص قبرص على تبديد الهواجس بشأن اي دور محتمل لمطاراتها في خدمة اسرائيل ضد لبنان.

واكدت المصادر نفسها حرص لبنان على التعاون الدائم مع قبرص تاريخياً. وان الرحلات بين البلدين قائمة يوميا ولن يتغير شيء في هذا السياق، فيما سفارتا البلدين تقومان بعملهما الطبيعي ، من دون اي اقفال ولا تغيير في الاجراءات. وعلّقت على اقفال ابواب السفارة القبرصية ليوم واحد بأنه نتيجة اجراء تقني داخل السفارة بشأن تعديل اسعار التأشيرات.