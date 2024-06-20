اشار زعيم المعارضة الاسرائيلية يائير لابيد الى ان حكومة بنيامين نتانياهو تضم أشخاصا مجانين تماما غير قادرين على حكم أي شيء، وذلك بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
واعتبر لابيد بان تطرف وزير الامن القومي ايتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يجرنا إلى عوالم الجنون ويفتت الحكومة من الداخل.
وشدد على ان الرئيس الاميركي جو بايدن يساعدنا على نحو غير مسبوق، واتهام نتانياهو له بتأخير شحنة الأسلحة جنون سياسي لإرضاء اليمين.
كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: بايدن يساعدنا على نحو غير مسبوق واتهام نتانياهو له بتأخير شحنة الأسلحة جنون سياسي لإرضاء اليمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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