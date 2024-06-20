اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى ان روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير الحوار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي تعد فيتنام أحد أعضائها الرئيسيين.
ولفت بوتين خلال لقائه الرئيس الفيتنامي تو لام في القصر الرئاسي في هانوي الفيتنامية، الى ان العلاقات التجارية والاقتصادية مع فيتنام تتطور بشكل مطّرد، وحجم التبادل التجاري ارتفع بنسبة 8 بالمئة في العام الماضي.
واكد بوتين بان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام من بين أولويات روسيا، حيث تجري اتصالات سياسية منتظمة وهادفة بين روسيا وفيتنام، بما في ذلك من خلال البرلمانات والوزارات والهيئات.
ودعا بوتين الرئيس الفيتنامي للمشاركة في احتفالات الذكرى السنوية الـ80 للنصر على النازية في موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين من هانوي: تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام من بين أولويات روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.