بوتين من هانوي: تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام من بين أولويات روسيا

اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى ان روسيا تولي أهمية كبيرة لتطوير الحوار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي تعد فيتنام أحد أعضائها الرئيسيين.

ولفت بوتين خلال لقائه الرئيس الفيتنامي تو لام في القصر الرئاسي في هانوي الفيتنامية، الى ان العلاقات التجارية والاقتصادية مع فيتنام تتطور بشكل مطّرد، وحجم التبادل التجاري ارتفع بنسبة 8 بالمئة في العام الماضي.

واكد بوتين بان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام من بين أولويات روسيا، حيث تجري اتصالات سياسية منتظمة وهادفة بين روسيا وفيتنام، بما في ذلك من خلال البرلمانات والوزارات والهيئات.

ودعا بوتين الرئيس الفيتنامي للمشاركة في احتفالات الذكرى السنوية الـ80 للنصر على النازية في موسكو.