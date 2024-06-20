متظاهرون إسرائيليون أغلقوا طرقا رئيسية في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى

أغلق المئات من المتظاهرين الإسرائيليين، طرقا رئيسية في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "المئات من الإسرائيليين ومن بينهم عائلات المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، أغلقوا منطقة أيالون وهو أحد الطرق الرئيسية في مدينة تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

وفي السياق نفسه، نفى مصدر مصري رفيع المستوى، أمس، ما تردد عبر بعض المواقع الإخبارية، بشأن موافقة مصر على المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر في قطاع غزة.