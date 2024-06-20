الرئيس الفيتنامي: نعلق أهمية كبيرة على تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا

اشار الرئيس الفيتنامي تو لام، الى أن "فيتنام تعلق أهمية كبيرة على تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا، التي تعتبرها أحد أولويات السياسة الخارجية"، لافتا الى اننا "نتذكر بامتنان المساعدة والدعم المتفاني الذي قدمه الشعب الروسي لفيتنام في كفاحنا من أجل الاستقلال".
ولفت أثناء المحادثات الروسية الفيتنامية في إطار زيارة الرئيس الروسي لفيتنام، الى أن "تنتهج فيتنام سياسة خارجية سلمية مستقلة ومنفردة ومتعددة الاتجاهات، لكننا في الوقت نفسه نعلق أهمية كبيرة على تنمية الصداقة التقليدية مع روسيا والشراكة الاستراتيجية الشاملة، ونعتبر روسيا واحدة من أولويات السياسة الخارجية للبلاد".
وتوقع أن "يناقش في مباحثاته مع نظيره الروسي التوجهات والقضايا الرئيسية في تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين فيتنام وروسيا لصالح البلدين من أجل السلام وتنمية التعاون في المنطقة والعالم".
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