اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الى ان "فيديو حزب الله الذي يحتوي على تصوير عالي الجودة والمشاهد الملونة لمواقع حساسة في خليج حيفا، أثار الذعر في صفوف الإسرائيليين، وساهم في الحرب النفسية التي يشنها التنظيم".
ولفتت الى ان "ليس هناك شك في أن تحدي الطائرات بدون طيار في الحرب في الشمال أصبح كبيرًا، تسببت طائرات حزب الله بدون طيار المتفجرة في سقوط العديد من القتلى في "إسرائيل" وتسببت في أضرار جسيمة".
كانت هذه تفاصيل خبر "يديعوت أحرونوت": الصور عالية الجودة التي نشرها حزب الله للمواقع الحساسة بحيفا أثارت ذعر الإسرائيليين وساهمت بالحرب النفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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